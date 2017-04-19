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Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 15:28
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В Мариуполе пьяная мать забыла о своем 9-месячном ребенке

На днях в одной из многоэтажек Мариуполя произошел конфликт между гражданскими супругами. В ходе ссоры жена, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, совсем забыла о своем 9-месячном ребенке. На крики прибежала соседка, которая и забрала к себе младенца.

По информации пресс-службы горуправления полиции, женщина успокоила ребенка и вызвала правоохранителей.

Пьяную мать стражи порядка нашли возле подъезда, где она заснула. Ее сожитель ушел. Медики диагностировали у женщины сильную алкогольную интоксикацию.

Сейчас малыш в больнице. Социальные службы дальше будут решать вопрос лишения матери родительских прав.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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