Усечённый безвиз вернёт в Украину миллионы работников из Европы…

В Украину, похоже, приходит отрезвление после „сбычи мечт“ о безвизовом режиме… Да, безвиза таки добились, но… Вовсе не того, которого ожидали. Ожидали-то права на свободное перемещение по европейской территории для поиска „берегов обетованных“, людям нужна нормальная работа с достойной оплатой, учёба в престижных учебных заведениях для получения блестящего образования, да и много чего другого.

А получат совсем не то, что обещалось – временные поездки с частной целью… МИД Украины даже накануне Пасхи в очередной раз напомнил, что ожидаемый многими безвизовый режим не даёт право украинцам ни на трудоустройство, ни на учёбу, короче – ни на что другое, кроме как поехать отдохнуть на короткое время и с определённой суммой денег. Но не у большого же количества людей есть эти самые деньги, чтобы прокатывать их по „Европам“… Разве что выгодно это станет чиновникам высокого ранга, но не простым обывателям, которым необходимо кормить семьи.

А вот то, что после начала действия безвиза начнётся отток украинских „заробитчан“, которые сейчас более-менее смогли уже устроить свою трудовую жизнь, сомнения не вызывает. А это ни много, ни мало, а порядка пяти миллионов трудовых мигрантов, работающих в Европе.

Вот что об этом говорит экономист Валерий Коновалюк: «Это не удивительно, потому как украинские чиновники, стремясь получить безвиз любой ценой, пошли на максимальные уступки европейцам: свободный допуск туристов в ЕС был получен в обмен на ужесточение условий для трудовых мигрантов из Украины в Европе».

Как сказал Коновалюк, возвращение миллионов трудовых мигрантов является шансом для Украины, которым следует правильно распорядиться: «Необходимо реинтегрировать огромное количество людей, дать им работу по профессии, социальные гарантии и перспективу. Это возможно, только если перезапустить украинскую экономику на совершенно новых принципах. Нынешняя структура отечественной экономики неспособна в короткие сроки принять не то что миллион бывших мигрантов, а хотя бы сто тысяч».

Далее экономист добавляет: «Безвиз, в зависимости от действий власти, может стать как спасением для украинской экономики, так и угрозой для страны. Власть должна подготовиться к возвращению миллионов „заробитчан“. По данным Государственной службы занятости, 5 миллионов украинцев работают за пределами страны. Только в Польше — 1,2 миллиона „заробитчан“. В Чорткове на Тернопольщине до 70% жителей работают за границей».

И вот уже сегодня перед Кабинетом министров должна стоять стратегическая задача, которую необходимо решить для реинтегрирования огромного трудового ресурса в украинскую экономику.