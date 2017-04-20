В Мариуполе для депутатов разработали «Кодекс этики»: какие стандарты поведения введут в работу

В Мариуполе депутаты будут руководствоваться в своих действиях «Кодексом этики депутатов Мариупольского городского совета». Данный документ опубликован на сайте горсовета для ознакомления, после чего он будет вынесен на утверждение сессии городского совета.



В преамбуле документа отмечается, что «Кодекс этики депутатов Мариупольского городского совета» создан с целью повышения уровня доверия граждан к органам местного самоуправления, улучшения личной ответственности за надлежащее выполнение депутатских обязанностей, обеспечение прозрачности и гласности в работе городского совета, предотвращения злоупотреблений служебным положением.



Кодекс включает в себя перечень основных терминов и пояснений, этические ценности депутатов, принципы этики в работе депутатов, правила поведения и отношения с избирателями и СМИ.



Согласно Кодексу, депутаты своим поведением должны «подавать пример добродетели, беспристрастности и справедливости». Также они должны «воздерживаться от действий, которые могут повредить положительному имиджу Мариупольского городского совета и его исполнительным органам», «воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его самого и избирателей, которых он представляет, должностных лиц местного самоуправления».



Депутат должен взаимодействовать со СМИ, оказывать содействие журналистам, «относиться ко всем представителям СМИ беспристрастно и с уважением». Особо подчеркивается, что народный избранник должен предоставлять полную и исчерпывающую информацию СМИ и в том числе интернет-изданиям.



Отдельный пункт в Кодексе посвящен правилам поведения в Интернете, согласно которым депутаты должны:

во время общения в Интернете придерживаться общих правил этического поведения;

распространять только правдивую информацию и проверенные данные;

предпринимать действия по предотвращению конфликтов, стараться избегать острых споров;

соблюдать нормативную лексику;

соблюдать конфиденциальность и не разглашать государственную тайну. Разглашение персональных данных других лиц недопустимо.

Депутатам запрещается непосредственно или через других лиц требовать, просить, получать подарки для себя или близких им лиц от юридических или физических лиц:

в связи с осуществлением депутатской деятельности, связанной с выполнением функций местного самоуправления;

если лицо, которое дарит, находится в подчинении депутата.

Согласно Кодексу, народные избранники должны противостоять коррупции и не разглашать доверенные им государственные тайны.



Рассмотрением фактов нарушения требований данного Кодекса занимается постоянная комиссия городского совета по вопросам гласности, законности, депутатской деятельности и развития местного самоуправления и евроинтеграции.



«В случае выявления по результатам рассмотрения вопросов о нарушении Кодекса признаков преступления или административного правонарушения, Комиссия сообщает в правоохранительные органы», – резюмируется в Кодексе.