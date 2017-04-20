Стоимость пенсионной реформы, в частности – осовременивания пенсий

На правительственном портале размещена информация о необходимости изыскания 11 миллиардов гривен до конца 2017 года для запланированного осовременивания пенсий украинским гражданам с 1 октября в рамках проведения пенсионной реформы.



Портал ссылается на слова вице-премьер-министра Украины Павла Розенко: „Я неоднократно в течение последнего года говорил о социальной несправедливости, когда для 4,5 миллионов украинцев, которые имеют пенсию от 1,5 тысячи гривен до 4 тысяч гривен, никакого повышения не происходило с 2012 года“.



Розенко уверяет, что с украинским правительством уже полностью согласовано и решение относительно осовременивания пенсий, и отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров.



„И в рамках пенсионной реформы с 1 октября такое осовременивание состоится. По нашим расчётам, с октября до конца года на это потребуется примерно 11 миллиардов гривен“, - подчеркнул вице-премьер.



При этом Павел Розенко поясняет, что Пенсионный фонд пополняется увеличенными налогами за счёт двойного повышения минимальной заработной платы в стране: „У нас есть сегодня положительный эффект от повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен, и Пенсионный фонд получил доходов примерно на 5 миллиардов больше, чем мы планировали. То есть если такие темпы роста экономики сохранятся, эти 11 миллиардов гривен по состоянию на октябрь будут без каких-либо дополнительных вливаний из государственного бюджета“.

По поводу отмены налогообложения работающих пенсионеров Розенко сказал: „Этого решения ждут около 500 тысяч работающих пенсионеров. Для государственного бюджета эта сумма с октября до конца года будет составлять 600-700 миллионов гривен“.



По итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, было принято заявление Международного валютного фонда о невозможности более откладывания Украиной проведения масштабной пенсионной реформы, в которую в том числе входит и увеличение эффективного пенсионного возраста.



Украиной обещано принятие до конца апреля 2017 года законодательства по пенсионной реформе, соответствуя перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ.