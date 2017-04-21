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Рубрика: Новости Донбасса
21-04-2017, 08:29
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Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохим останавливаются из-за обстрелов

Вчера в районе Авдеевки в результате обстрелов вновь были повреждены линии электропередач. В результате Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция на грани остановки.

«АКХЗ остался без одной из трёх фаз, на Авдеевку через наш трансформатор передаётся две фазы, удалось сохранить собственную генерацию. По ДФС информации нет, но полагаю, они тоже на двух фазах, что подразумевает остановку, как и у нас», - написал в соцсетях генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

Ремонтные работы начнутся сегодня утром.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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