1000 метров над уровнем моря: дети из прифронтовой зоны преодолели горные перевалы Закарпатья

Юные жители из прифронтовых Гранитного, Марьинки, Красногоровки, Чермалыка, Авдеевки, а также участники «Лиги будущих полицейских» и дети из семей полицейских-переселенцев отправились на двухнедельных отдых в Закарпатье.



Среди путешественников - 18 девушек и 11 юношей в возрасте от 12 до 16 лет. Все они участники «второй волны» проекта «Восток и Запад - вместе», который был возобновлен по инициативе заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.



школьники сначала преодолели три горных перевала - Воловецкий, Межгорский, Синевирский, и оказались в села Колочава. Там они осмотрели реконструкцию школы XIX века, баню, дом главы села и старинный поезд на колочавской узкоколейке. Узнали много любопытного об обычаях и жизни тех времен.



Кроме того, ребята посетили реабилитационный центр бурых медведей в Национальном природном парке «Синевир». Здесь сейчас проживает 21 медведь, большинство из них пострадали от хозяев цирков, которые эксплуатировали животных.



А уже вечером дети Донетчины и дети Раховщины устроили общий праздник, посвященный Международному Дню земли. Школьники обсудили проблемы, которые сегодня возникают перед планетой, посмотрели видео о том, какой Земля была раньше, и необходимости ее сбережения и заботы о ней. А после каждый из юных отдыхающих центра написал свои пожелания Земле на голубом шаре, который символизировал нашу планету. Среди них - мир, любовь и согласие.