Запрет на въезд в Украину: комментарий Госпогранслужбы и ответ Лолиты

Певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.



"На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы Украины и запрещен въезд на три года", - написал он на странице в Facebook.



Слободян уточнил, что Лолита ехала в поезде сообщением "Москва-Киев". Утром в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров пограничники отметили, что у них есть информация о нарушении певицей законодательства Украины и посещении Крыма через закрытые пункты пропуска.



Лолита Милявская уже возвращается в Москву. Об этом она сказала в видеокомментарии в Facebook. Ее отправили поездом "Одесса-Москва". Певица возмущена решением СБУ. Она отметила, что родилась в Мукачево, а ее дочь живет в Киеве.



"Вы разлучаете людей, разлучаете семьи и делаете все невозможное для того, чтобы было мирное существования. Ну, Бог вам судья, а у меня глаз хороший. Вот меня кто обидит, обязательно потом заканчивает жизнь плохо. Чего вам и желаю", - сказала певица, обращаясь к Службе безопасности Украины.