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Рубрика: Новости Украины и мира
23-04-2017, 17:28
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Погибший в подорванном автомобиле ОБСЕ наблюдатель был гражданином Великобритании

При подрыве на мине автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области погиб сотрудник СММ, который был гражданином Великобритании. Еще один наблюдатель - гражданка Германии получила контузию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь", - отметил он.

Геращенко подчеркнул, что трагедия произошла на неподконтрольной территории Донбасса, поэтому правоохранительные органы Украины не будут допущены к проведению объективного расследования.

"По состоянию на сейчас, известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошёл взрыв", - добавил он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»