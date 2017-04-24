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Рубрика: Новости Украины и мира
24-04-2017, 08:29
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После подрыва авто ОБСЕ Порошенко обсудил с Госсекретарем США размещение миротворцев ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя СММ ОБСЕ, погибшего в результате подрыва патруля.

«Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации в Донбассе и отметили важность выполнения Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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