Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя СММ ОБСЕ, погибшего в результате подрыва патруля.
«Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации в Донбассе и отметили важность выполнения Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности.
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После подрыва авто ОБСЕ Порошенко обсудил с Госсекретарем США размещение миротворцев ООН в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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