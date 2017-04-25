В ПЭС Мариуполя огромные очереди: люди выясняют, откуда в их платежках появились долги

В последнее время все чаще в редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обращаются жители, которые возмущены долгами в своих квитанциях за электроснабжение. При этом долги выписывают людям, которые исправно и полностью оплачивают все свои счета.

Как выяснилось, контролеры ПЭС зачастую не могут попасть (или не особо стараются) в квартиры мариупольцев и записать показания счетчиков, поэтому в квитанциях отображены другие цифры и, соответственно – долги.

Сегодня корреспондент «Мариупольских новостей» побывал в отделении ПЭС по адресу переулок Кузнечный, 3. «Вооружившись» платежкой, журналист так и не смог решить свою проблему: простояв в очереди несколько часов, он так и не дождался общения с сотрудниками учреждения.

Мариупольцы рассказывают, что некоторые занимают очередь ночью - с 4 часов. Если вы придете сюда после открытия – рискуете напрасно простоять целый день в очереди.

Но, как оказалось, многие пришли сюда зря: как пояснили сотрудники ПЭС, сверить счета можно только после визита контролера. Для этого необходимо заранее созвониться с ним, договориться о встрече, вместе записать показания счетчика и лишь после этого идти в отделение.