Мариупольские портовики в Киеве потребовали отставки главы АМПУ Вецкаганса

Пикет с требованием отправить в отставку главу Администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса прошел возле Министерства инфраструктуры. Более 30 работников Бердянского и Мариупольского морских портов призывали срочно уволить чиновника за бездеятельность, которая грозит остановкой портов Азовского моря.

По словам пикетчиков, Райвис Вецкаганс игнорирует проблемы Мариупольского и Бердянского портов с заиливанием операционной акватории и подходных каналов, пишет gazeta.ua.

«У нас до сих пор не началось эксплуатационное дноуглубление, чтобы расчистить подходные каналы от ила и песка, который поднялся с грунта вместе со льдами и сейчас засыпает всю акваторию порта. Мы обращались в АМПУ, говорили, что у нас реальная глубина уже на метр-полтора меньше паспортной, но нас не слышат. Из-за бездействия господина Вецкаганса корабли боятся к нам заходить, чтобы не сесть на мель. Непрофессионализм руководителя АМПУ, который не понимает элементарных вещей, что азовские порты заиливаются быстрее, просто оставит нас без грузов. Мы уже потеряли руду и металлолом, а теперь потеряем последнее зерно. Это разрушит весь порт. Сегодня надеемся докричаться до министра, чтобы объяснить ему ситуацию, если он сам ее не понимает», - сообщил представитель Бердянского морпорта Николай.

По словам митингующих, Мариупольский и Бердянский порты неоднократно обращались к Райвису Вецкагансу и предлагали варианты решения проблемы, но глава АМПУ просто игнорирует обращения портовиков.

Митингующие вышли с плакатами, которые призывают уволить Райвиса Вецкаганса и спасти порты Азовского моря: «Райвис – чемодан, вокзал, Рига!», «Вецкаганс – убийца портов Бердянска и Мариуполя», «Вимагаємо відставки Райвіса Вецкаганса!», «Raivis go home to Riga!», и др.

Портовики также рассыпали перед входом в Мининфраструктуры несколько ведер песка, который символизирует обмеление подходных каналов и операционных акваторий портов Азовского региона.

Ранее СМИ сообщали, что глава АМПУ Райвис Вецкаганс заблокировал проведение дноуглубительных работ в портах Мариуполя и Бердянска. Глава АМПУ приостановил расчистку дна, которая проходила в прошлом году, и не расплатился с компанией, проводившей дноуглубительные работы.