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Рубрика: Новости Украины и мира
26-04-2017, 09:03
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Сегодня – 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня в Украине 31-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в ходе проведения проектного испытания турбогенератора №8 на 4 энергоблоке произошел взрыв, в результате был полностью разрушен реактор. Возгорания тушили с помощью вертолетов.

Радиоактивное облако от аварии накрыло европейскую часть СССР, большую часть Европы, восточную часть США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Белоруссии.

Изначально власти СССР скрыли факт аварии, поэтому жители Припяти даже не знали об опасности. 1 мая вся страна, ничего не подозревая, вышла на традиционный парад, и лишь после из зоны поражения эвакуировали около 200 тысяч человек.

По данным организации Союз "Чернобыль", из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, а еще 165 тысяч стали инвалидами.

Сегодня в Украине пройдут траурные мероприятия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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