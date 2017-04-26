Обострение в зоне АТО: 65 обстрелов, 3 военных погибли, 4 – ранены

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 65 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении по украинским позициям били из минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов, пулеметов и зенитных установок, также здесь работал снайпер.

На Приморском направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного, Гнутово, Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя и Новотроицкого.

На Луганщине также применили тяжелую артиллерию.

В отдельных случаях, когда возникала угроза жизни, украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

В результате боевых действий 3 бойца погибли, 4 – получили ранения.