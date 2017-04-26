vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1845 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
26-04-2017, 10:05
Просмотров: 506
Комментариев: 0
[Видео]

Обострение в зоне АТО: 65 обстрелов, 3 военных погибли, 4 – ранены

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 65 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении по украинским позициям били из минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов, пулеметов и зенитных установок, также здесь работал снайпер.

На Приморском направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного, Гнутово, Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя и Новотроицкого.

На Луганщине также применили тяжелую артиллерию.

В отдельных случаях, когда возникала угроза жизни, украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

В результате боевых действий 3 бойца погибли, 4 – получили ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ДНР: в Донецке ранен 36-летний мужчина

В результате обстрелов поселка Трудовские

В Горловке мирный житель подорвался на взрывном устройстве

Пострадавший госпитализирован в больницу


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»