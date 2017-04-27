На Донетчине зарегистрирован летальный случай вследствие заболевания ботулизмом - умер 30-летний житель с.Труженка Никольского района, что под Мариуполем.
Как сообщили в Госпотребслужбе Донецкой области, "скорая" доставила больного в областную больницу интенсивного лечения с признаками пищевой токсикоинфекции, инфекционно-токсического шока. Было установлено, что 20 апреля мужчина употреблял икру вяленых карасей домашнего изготовления (свежая рыба была приобретена у неизвестных лиц). Кроме потерпевшего, икру рыбы больше никто из родных не ел. Употребление консервированных продуктов пострадавший опроверг. В больнице больному был поставлен диагноз: «Бытовое отравление не ясного генеза, ботулизм?». Взята кровь для биологического анализа.
Из-за отсутствия в больнице специфической антитоксической сыворотки больному она не вводилась. Мужчина умер.
В очаге инфекции продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование. Причины и обстоятельства возникновения заболевания выясняются. Подозревают, что на этот раз вероятным источником токсикоинфекции стала икра вяленых карасей домашнего изготовления.
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- От ботулизма умер житель поселка под Мариуполем: у медиков не было антитоксической сыворотки
От ботулизма умер житель поселка под Мариуполем: у медиков не было антитоксической сыворотки
На Донетчине зарегистрирован летальный случай вследствие заболевания ботулизмом - умер 30-летний житель с.Труженка Никольского района, что под Мариуполем.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»