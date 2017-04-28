В Мариуполе презентовали книги писательницы, покинувшей США ради Украины

В Центральной библиотеке имени Короленко прошёл творческий вечер писательницы из Западной Украины, вернувшейся в страну после 16 лет эмиграции в США. Екатерина Немира представила мариупольцам повесть "Иногда" и сборник новелл "Цветные рассказы".

По словам автора, повесть начиналась как короткий рассказ, который разросся, захватывая в свою орбиту новых героев, географические пространства и времена, в которых судьбы действующих лиц претерпевали изменения под влиянием исторических процессов. Это история о трех женщинах из разных поколений, жизнь которых складывается по разному на фоне событий в Украине.



Екатерина Немира рассказала, что позже появилась вторая книга - "Цветные рассказы", которая состоит из лаконичных новелл. Они написаны в разные годы о разных людях и вошли в один сборник, проиллюстрированный мужем писательницы, известным художником Владимиром Немирой.

Писательница отметила, что в жизни её мужа произошёл случай, когда отправленные им на выставку графические работы были похищены, а вместо них автору вернули только рамы. Часть утраченных работ, сохранившихся в копиях и фотографиях, стали иллюстративным материалом, наполнившим сборник «Цветные рассказы».



Екатерина Немира поделилась с пришедшими на творческий вечер своей жизнеутверждающей концепцией восприятия жизни. Она отметила, что главная ценность этого мира - жизнь человека, которая выше политических идей и других факторов бытия. Художник и литератор выразила надежду, что Украина преодолеет все сложности текущего момента и станет процветающей страной счастливых людей.

Екатерина Немира подчеркнула, что благополучие и успех, достигнутые ею и мужем в Америке не смогли перевесить любви к родной земле и после 16 лет жизни в США супруги вернулись в Украину, чтобы продолжить творческую деятельность. Она сообщила, что в последнее время все больше эмигрантов, в том числе и молодых людей, возвращаются на родину, к своим духовным корням.



В завершение творческого вечера писательница с удовольствием откликнулась на желание гостей получить её книги с автографом.