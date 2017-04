29 апреля по всему миру отмечается Международный (Всемирный) день танца (International (World) Dance Day). Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727—19 октября 1810) — французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Л.Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне.

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного праздника — объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для её чествования, а ещё — её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

И, конечно же, в этот день весь танцующий мир — коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты — будет отмечать свой профессиональный праздник. Формы же празднования весьма разнообразны — от традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов и необычных представлений.

На официальном же уровне, по традиции, каждый год кто-либо из известных представителей мира хореографии выступает с обращением к общественности с посланием, напоминающим людям о красоте танца. Так, в разные годы с торжественными речами по случаю Международного дня танца выступали такие мировые знаменитости, как: Юрий Григорович (Россия), Роберт Джофри (США), Мэги Марэн (Франция), Майя Плисецкая (Россия), Морис Бежар (Франция), Уильям Форсайт (США-Германия), Стефан Пейдж (Австралия), Мияко Йошида (Япония-Великобритания), Хулио Бокка (Аргентина), Лин Хвай-мин (Тайвань) и другие.

День астрономии

Старт Дню астрономии (Astronomy Day) был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер (Doug Berger) решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

Таким образом были объединены все настоящие любители астрономии, а девизом нового астрономического движения стали слова: «Несущие астрономию людям» (Bringing Astronomy to the People).

День астрономии спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское Астрономическое Общество, Королевское Астрономическое Общество Канады, Международный Союз Планетариев, Американское Астрономическое Общество.

В 2007 году Астрономическая Лига начала популяризировать весенний и осенний Дни астрономии, чтобы определить, какой из них привлечет больше внимания общественности и заинтересованных организаций.

Весенний День Астрономии обычно отмечается в субботу - в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии (Astronomy Week).

На Неделе астрономии и особенно в сам День астрономии тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах проводят множество интересных мероприятий, включая публичные лекции знаменитых космонавтов, телеконференции, совместные проекты, массовые показы звездного неба. В школах проводятся специальные занятия по основам астрономии, а на выставках можно продегустировать космическую еду.

Международный день ветеринарного врача

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году.

Сегодня отмечают свой праздник представители одной из самых добрых профессий — ветеринары. Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов, однако нет сомнений: животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем люди.

Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В 18 веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота.

Однако ветеринарные навыки, конечно, зародились намного раньше — наверное, уже тогда, когда люди завели первых домашних животных. Скот во все времена был дорог крестьянам, и о нем старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней — пусть не научными, но народными методами.

Профессия ветеринара всегда была уважаемой. Об этом говорит и повсеместная любовь к героям детских книжек — специалистам по лечению зверей: доктору Айболиту в России и странах бывшего СССР и доктору Дулиттлу (Doctor Dolittle) в англоязычном мире.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений — средних специальных и высших, — что говорит о популярности профессии.

В Международный день ветеринарного врача все представители этой специальности обязательно поздравят друг друга, а также поднимут бокал за здоровье своих пациентов. А хозяева домашних любимцев могут порадовать эскулапов словами благодарности.

День памяти всех жертв применения химического оружия

День памяти жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается с 2006 года. Годом ранее прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу.

Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918) сначала Германией, а затем и другими странами-участницами войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. И в 1993 году в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, которая вступила в силу в 1997 году.

Участники Конвенции обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химических средств борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны; уничтожить все запасы химического оружия и объекты по его производству не позже 10 лет после вступления Конвенции в силу. В 2006 году этот срок был продлен на 5 лет. Третья Конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия.

Участниками Конвенции являются 188 государств (на 2010 год), которые должны уничтожить все задекларированные запасы химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках государств – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к Конвенции, и у них нет никаких обязательств перед международным сообществом.

Отмечая этот день, государства-члены ООН подтверждают приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Главная задача ОЗХО — следить, как идет процесс уничтожения химоружия в мире, и принимать меры для того, чтобы оно более не производилось. Кроме того, организация оказывает помощь государствам, которые подвергаются угрозе применения химического оружия, и поощряет международное сотрудничество в развитии мирной химии.

Деятельность ОЗХО активно развертывается во многих странах мира. Уже большинство государств-участников Конвенции сообщили о принятых законодательных и административных мерах в этой сфере. Между тем, работа по уничтожению химоружия продолжается.

Арина - «урви берега»

В этот день чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.

Женщинам предложили отречься от веры, но они ответили отказом. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а остальных заключили в тюрьму, чтобы дать возможность одуматься. После следующего допроса правитель приказал отвести Ирину в публичный дом, но там к праведнице никто не осмелился притронуться. После этого мученицу казнили.

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину было принято заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные заклинания существовали для каждого овоща. Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку — он придется на сухие дни.

На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

Именины:

Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел