Мариуполец одним ударом по лицу уложил своего знакомого на больничную койку

В мариупольском поселке Талаковка в результате ссоры подрались двое знакомых. И лишь одного удара хватило, чтобы отправить одного из них в «нокаут».

По информации горуправления полиции, 26-летний парень единожды ударил мужчину по лицу. Этого оказалось достаточно, чтобы тот потерял равновесие и при падении получил тяжелые травмы головы.

Наряд ГБР задержал подозреваемого и доставил его в районное отделение полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.