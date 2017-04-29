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Prizma


Рубрика: Происшествия
29-04-2017, 19:33
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Мариуполец одним ударом по лицу уложил своего знакомого на больничную койку

В мариупольском поселке Талаковка в результате ссоры подрались двое знакомых. И лишь одного удара хватило, чтобы отправить одного из них в «нокаут».

По информации горуправления полиции, 26-летний парень единожды ударил мужчину по лицу. Этого оказалось достаточно, чтобы тот потерял равновесие и при падении получил тяжелые травмы головы.

Наряд ГБР задержал подозреваемого и доставил его в районное отделение полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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