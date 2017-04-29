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Рубрика: Новости Донбасса
29-04-2017, 20:55
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В Донецкой области тракторист хранил дома 152-миллиметровый снаряд и артиллерийский порох

В ходе расследования вчерашнего взрыва в Березовом правоохранители получили информацию о том, что в соседнем Степном местный житель хранит дома боеприпас.

И действительно, в своем дворе 35-летний тракторист хранил снаряд калибром 152 мм и прессованный артиллерийский порох, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, арсенал тракторист нашел в лесополосе во время уборки поля еще в 2015 году. Мужчина заверил, что разбирать боеприпас не собирался, но почему хранил его дома – пояснить так и не смог.

Боеприпас и взрывчатка изъяты и направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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