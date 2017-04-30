Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел в 2012 году. О введении новой даты в календарь и установления её празднования на 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года.

Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза. И Международный день джаза — один инструмент для этого.

Джаз возник в конце 19 — начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности и стирающей границы между людьми и государствами.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова по случаю проведения первого Дня джаза отметила: «Джаз на протяжении всей своей истории всегда был фактором позитивных преобразований, он остается им и сегодня. Вот почему ЮНЕСКО провозгласила Международный день джаза. Эта музыка, в истоках которой лежит рабство, всегда страстно выступала против всех форм угнетения. Она говорит на языке свободы, который имеет существенное значение для всех культур. ЮНЕСКО руководствуется теми же целями в своих усилиях по наведению мостов диалога и взаимопонимания между всеми культурами и обществами».

Первый день джаза ознаменовался праздничной программой, которая включала в себя живые выступления музыкантов, мастер-классы и круглые столы с участием людей, внесших большой вклад в развитие этого искусства. В последующие годы подобные мероприятия стали традиционными.

Кстати, впервые слово «джаз» было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года. А 8 марта 1929 года в Ленинграде прошла премьера представления «Теаджаз» — первая постановка джаз-оркестра Л.Утесова.

Всемирный день породненных городов

Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов (World Federation of United Cities), основанной в 1957 году.

Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ) — международная неправительственная организация, цель которой — укрепление дружественных связей между городами различных государств. Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 стран мира (к 2000 году). Штаб-квартира ВФПГ находится в Париже.

Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами стран-союзников по Антигитлеровской коалиции было подписано еще в 1942 году между Сталинградом и английским городом Ковентри — городами, практически полностью разрушенными войной.

В 1962 году по инициативе Всемирной федерации породненных городов было принято решение отмечать каждый год, начиная с 1963 года, в последнее воскресенье апреля, Всемирный день породненных городов.

В 1964 году советские породненные города объединились в Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов. Она вошла в Союз советских обществ дружбы (ССОД) и являлась коллективным членом Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ).

Немало городов Украины также имеют своих собратьев. Например, у Одессы есть 24 города-побратима практически во всех частях света.

Международный день свечника

К сожалению, в русскоязычном Интернете мало популярных групп для общения свечников, а специальных событий для «живого» общения и вовсе нет.

Каждый любитель этого великолепного ремесла вращается в своем личном пространстве, не подозревая о том, как много у него единомышленников!

К счастью, выход найден. Начиная с 2017 года, ежегодно 30 апреля свечники со всего мира получают уникальную возможность встретиться для проведения праздника – Международного дня свечника, призванного объединить абсолютно всех, без исключения, мастеров – от новичков до настоящих профи!

Казалось бы, свечное дело – искусство не самого популярного формата, однако с каждым годом в нашей стране и целом мире производство восковых и парафиновых продуктов набирает обороты. Поэтому организация собственного праздника выглядит абсолютно логичной.

Международный день свечника приурочен к празднику народного календаря, а именно ко дню Зосимы Соловецкого. В последние апрельские сутки осуществляется вывоз ульев на пасеки, а также обход пчелиных угодий с зажженной восковой свечой и молитвой Зосиме, покровителю пчел. Пчелиный воск – неотъемлемая часть производства огня для церквей и храмов, общественных мест, ритуальных традиционных обрядов. Поэтому именно 30 числа как никогда важно обозначить вклад свечного ремесла в развитие множества отраслей.

Зосима Пчельник

Зосима Соловецкий — святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель — знаменитый Соловецкий монастырь.

И Зосима, и Савватий считаются покровителями пчел и заступниками пчеловодов. К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».

Пчел в народе очень почитали. О них сложено множество поговорок: «Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит»; «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает»; «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить»; «Для хорошего пчеловода нет плохого года»; «Доброго человека и пчела не жалит».

В этот день считалось хорошим делом отведать меда. На Руси, кстати, его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним всевозможные блюда. Мед добавляли даже в кушанья из мяса, птицы и рыбы. Большой популярностью пользовались свинина или утка, запеченные в меду. Не меньше любили и медовуху — напиток из меда и пряностей.

Именины:

Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор