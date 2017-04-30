В Мариуполе пьяный водитель наехал на своего знакомого и сбил две машины

Вчера около 22 часов в Мариуполе начались «приключения» 35-летнего мужчины. После распития спиртных напитков со своим знакомым он сел за руль своего автомобиля «Фольксваген Пассат» и, не увидев, что товарищ упал, наехал ему на ногу.

Но нетрезвый водитель не остановился и врезался в припаркованные во дворе «Мицубиси». Далее автомобилист продолжил движение и на проспекте Металлургов совершил наезд на автомобиль «Dacia», который стоял на перекрестке на запрещенный сигнал светофора, пишет пресс-служба областного главка полиции.

Тогда мужчина оставил машину на обочине и пошел в развлекательное заведение. Когда туда же приехали правоохранители, водитель пытался убедить их, что все время находился в кафе.

К слову, по вине пьяного автомобилиста также пострадала 23-летняя пассажирка «Dacia».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).