Стало известно имя бойца, погибшего под Красногоровкой

Как сообщалось ранее, 28 апреля в результате боевых действий в районе Красногоровки погиб украинский военнослужащий. Как пишут в социальных сетях, это 18-летний Игорь Шапошник из Харькова.

«Игорь прошел нелегкий жизненный путь. Еще будучи маленьким, от него отказались родители, и он около 10 лет находился в детском доме, потом продолжив обучения в ПТУ. И когда в стране идет война, он не смог оставаться в стороне. В декабре 2016-го Игорь пошел служить по контракту и был направлен в зону АТО», - написал на своей странице Facebook Святослав Смук.

Вчера Игоря похоронили на Алее Славы в Харькове.

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