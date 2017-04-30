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Рубрика: Новости Мариуполя
30-04-2017, 11:39
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Мариупольский банк ремонтируют через 3 года после пожара

Прошли тендерные процедуры по определению подрядной организации, которая займётся завершением ремонтных работ здания ПриватБанка, расположенного на Административной площади в центре Мариуполя.

Об этом сообщил руководитель регионального пресс-офиса Восточного РУ ПриватБанка Александр Вялов. Он уточнил, что ремонт данного объекта планировалось произвести в начале весны этого года, был определён подрядчик, но в связи с переходом банка под госуправление тендер банку пришлось пройти в новом статусе.

Александр Вялов отметил, в настоящее время согласовывается срок проведения работ. Руководитель пресс-офиса дополнил, что до начала ремонта на здании в центре города обновят строительную сетку, прикрывающую угловую часть здания, которая осталась без ремонта после пожара.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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