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Рубрика: Новости Мариуполя
30-04-2017, 16:07
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Мариупольские коммунальщики устали бороться с последствиями вандализма

У офиса ОБСЕ на бульваре Хмельницкого вандалы год назад повредили две мусорных урны. Последствия этого сохранились здесь по сей день.

Службе, отвечающий за порядок в данном районе, хватило усердия только на покраску инвентаря.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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