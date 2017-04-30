Мариупольские коммунальщики устали бороться с последствиями вандализма

У офиса ОБСЕ на бульваре Хмельницкого вандалы год назад повредили две мусорных урны. Последствия этого сохранились здесь по сей день.
Службе, отвечающий за порядок в данном районе, хватило усердия только на покраску инвентаря.
У офиса ОБСЕ на бульваре Хмельницкого вандалы год назад повредили две мусорных урны. Последствия этого сохранились здесь по сей день.
Службе, отвечающий за порядок в данном районе, хватило усердия только на покраску инвентаря.
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