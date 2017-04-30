В Мариуполе преобразили смотровую площадку у моря

На смотровой площадке в Приморском парке разбитые вандалами лавки заменили новыми. Отдыхающие мариупольцы отметили, что приятный салатный цвет объектов им понравился больше серого, в который были окрашены деревянные брусья прежних лавочек.
На смотровой площадке в Приморском парке разбитые вандалами лавки заменили новыми. Отдыхающие мариупольцы отметили, что приятный салатный цвет объектов им понравился больше серого, в который были окрашены деревянные брусья прежних лавочек.
У коммунальшиков нет сил для восстановления урн, изуродованных в центре города
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