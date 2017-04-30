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Рубрика: Новости Мариуполя
30-04-2017, 16:31
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[Фото]

В Мариуполе преобразили смотровую площадку у моря

На смотровой площадке в Приморском парке разбитые вандалами лавки заменили новыми. Отдыхающие мариупольцы отметили, что приятный салатный цвет объектов им понравился больше серого, в который были окрашены деревянные брусья прежних лавочек.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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