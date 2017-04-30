Умер украинский поэт Борис Олийнык

Сегодня, 30 апреля, умер известный украинский поэт Борис Олийнык. Он скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

«30 апреля в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни почил в Боге легендарный украинский поэт Борис Олийнык... Царство Небесное», - написал в соцсетях журналист Михаил Маслий.

Борис Олийнык – автор более 40 книг стихов, эссе, старей, которые печатались в Украине и в других республиках СССР. Переводил со многих славянских языков. Был народным депутатом Украины 1−4 созывов.

«Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: «Писать, как живешь, а жить, как пишешь». Активной гражданской позицией Борис Олийнык доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит во время его жизни и что буде после него. Поэзия — его первая любовь, журналистика — вторая, а политикой начал заниматься «от несчастья», - добавил Маслий.

Кроме того, на счету Олийныка - более 50 песен в соавторстве с известными украинскими композиторами.