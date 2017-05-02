Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day) – ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впервые этот День прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.



Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.



Астма в переводе с греческого – «тяжелое дыхание». Автором этого термина считают Гиппократа, а в его трудах в разделе «О внутренних страданиях» встречаются указания, что астма носит спастический характер, причины, вызывающие удушье, – сырость и холод. Многие столетия ученые пытались изучить эту болезнь и её причины. В 20 веке было установлено, что причиной астмы являются аллергическая реакция, локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель (химический, биологический, физический).



Сегодня термином «астма» обозначают приступы удушья различного происхождения. Но чаще под астмой подразумевают бронхиальную астму – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое возникает в результате действия аллергенов и приводит к симптомам болезни – затруднительному дыханию или даже удушью, кашлю, появлению хрипов в груди. Больной реагирует на то, на что здоровые люди не реагируют, – на пыльцу деревьев, домашнюю пыль, шерсть животных, некоторую пищу, лекарства и т.д. Иногда причину астмы установить очень трудно или даже невозможно.



Внимание к проблеме не случайно: согласно сведениям ВОЗ, астма – одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире – 300 миллионов человек страдают от этого заболевания, при этом каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети – у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причем у детей до 2 лет диагностировать астму сложно – она часто скрывается под маской других заболеваний.



Задача Всемирного дня борьбы с астмой – распространение информации об этом заболевании и обеспечение больным астмой доступа к адекватному лечению; повышение знаний людей о бронхиальной астме, информирование о профилактике и ранней диагностике болезни; повышение качества медицинской помощи и осведомление врачей о последних достижениях науки.



Каждый год мероприятия Дня посвящены определённой теме, которую определяет GINA. Как правило, они проводятся в каждой участвующей стране силами медицинских учреждений, общественных организаций с привлечением волонтеров и СМИ.



Иван Ветхопещерник

О преподобном Иоанне Ветхопещернике (Палеолаврите) (вторая половина 8 века − начало 9 века), память которого отмечается сегодня, сохранились весьма немногочисленные сведения. О житие этого святого, прославившегося подвижнической жизнью и особым благочестием содержатся в агиографической литературе, являющейся одной из основных форм церковной словесности, и богослужебных текстах.



Согласно одному из церковных текстов середины 16 века, Иоанн с детских лет стремился к иноческой жизни — «от младых ногтей божественою любовию уязвлен, и Богоу прилепився». Он оставил родные места и отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный Иоанн провел в пустыне, в основанной преподобным Харитоном Древней (Ветхой) или Суккийской Лавре, где предавался аскетическим подвигам.



Ветхая Лавра находилась неподалеку от Иерусалима в ущелье. По мнению исследователей, преподобный Иоанн мог заниматься написанием торжественных богослужебных песен. Возможно, он был автором канона в честь преподобного Харитона. Преподобный Иоанн закончил свои дни в монастыре, «добре свершив всякую добродетель».



Изображения святого, дошедшие до нашего времени, также весьма немногочисленны. На иконах преподобный Иоанн Ветхопещерник обычно изображается в виде старца с седыми волосами и длинной, раздвоенной на конце, бородой, в монашеских одеждах, со свитком в руке.



На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на него пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лен и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».



Именины:



Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон