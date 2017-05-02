Государство экономит на самых обездоленных – социальные нормативы для субсидиантов вновь снижены

Принятое Кабинетом министров постановление о пересмотре нормативов на отопление, по которым государство предоставляет субсидии малоимущим украинским гражданам, вступило в законную силу с 1 мая 2017 года.



Все изменения касаются оплаты за отопление жилищ – газа, теплоэнергии и электричества для отопления. Следовательно, в соответствии с принятым решением, будут пересчитаны размеры предоставляемых субсидий.



Кроме того, доходы для назначения субсидий будут учитывать за последние четыре квартала перед назначением. Ранее учитывался предыдущий календарный год. К примеру, в назначенных с октября субсидиях доходы учитывались за предыдущий год. Теперь в расчёт будут брать доходы с апреля прошлого года по март текущего.



Получается, вопреки заявлениям правительства, что удвоенное повышение минимальной зарплаты никоим образом не отразится на размерах субсидий, размер государственной помощи всё-таки уменьшится…



Все, получающие социальную помощь от государства, почувствуют на себе эти изменения уже в новом отопительном сезоне 2017/2018.



По словам экспертов, государство при помощи новых нормативов решило сэкономить на субсидиях, а вот украинских граждан принудят к строжайшей экономии.

Вот что говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентин Землянский: „Это приведёт к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведёт к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами“.



При этом всю переплату за отопление, то есть сэкономленные населением средства, 1 мая просто списали в пользу государства, оставив тем, кто их экономил, сущие копейки.



На горячей линии Кабинета министров так и пояснили: “Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму, эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет“.



Кабинетом министров даже пересмотрена продолжительность отопительного сезона. При централизованном отоплении субсидии за тепло будут назначаться только после решения о старте отопительного сезона органами местной власти.



Для самостоятельно отапливающих свои квартиры и дома украинцев, отопительный сезон сокращён ровно на месяц – с 15 октября по 15 апреля. Ранее субсидия назначалась с 1 октября по 30 апреля…



Хорошо живём, главное – не скучно…