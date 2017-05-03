Для участников АТО и абитуриентов из неподконтрольного Донбасса стартовала дополнительная регистрация на ВНО

Стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и участников АТО.



Так, с 3 по 19 мая для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания могут зарегистрироваться только участники АТО, жители неподконтрольных территорий или населенных пунктов, где органы госвласти не осуществляют своих полномочий, передает Украинский центр оценивания качества образования.



Кроме привычного пакета регистрационных документов, таким лицам нужно подать заявление на прохождение ВНО во время дополнительной сессии и копию документа, который удостоверяет соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, справки о непосредственном участии в АТО, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей/опекунов и т.д.).



Дата подачи регистрационных документов определяется по штемпелю на почтовом конверте.



Также в дополнительный период могут зарегистрироваться осужденные и лица, которые находятся под стражей.



Форму для онлайн-регистрации можно найти здесь.