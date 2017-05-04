Голландский холдинг «Кернел» скупает контрольные пакеты акций украинских аграрных компаний

По информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), на нидерландскую компанию Jerste B. V., принадлежащую крупнейшему производителю масложировой продукции в Украине - холдингу «Кернел», будет зарегистрирована покупка контрольных пакетов акций десяти украинских аграрных предприятий в Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

При этом АМКУ дал разрешение «Кернелу» на увеличение её рыночной доли. Сделками обеспечиваются более 50% голосов в главном органе управления обществ.

Таким образом, Jerste B. V. будут приобретены доли в уставном капитале следующих сельхозпредприятий: «Агро Инвест Украина» (г. Киев), «Агро Логистика Украина» (Киевская обл.), «Богдановское Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Долинка-Агро» (Черкасская обл.), «Киевская Русь Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Колос Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Коритня-Агро КМ» (Черкасская обл.), «Лан Вирфил Лимитед» (Киевская обл.), «Лукашовка и К» (Черкасская обл.) и «Юшкивцы-Агро» (Винницкая обл.).

При этом агроэкспортёр «Кернел-Трейд» является крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе-феврале 2017 года на сумму 2,194 млрд. грн., а в марте – на 1,335 млрд. грн.

В середине марта компании Jerste B.V. была разрешена Антимонопольным комитетом покупка 50% акций аграрных предприятий, принадлежащих швейцарской компании Glencore International AG, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков сырья.

В планах «Кернела» заявлялось наращивание его земельного банка в Украине. Как вариант, рассматривалась возможность приобретения активов агрохолдинга «Мрия».

Стоит заметить, что агрохолдинг «Кернел» - крупнейший в Украине производитель и экспортёр подсолнечного масла, зерновых, а также крупный производитель сельскохозяйственной продукции. Кроме того, компанией предоставляются услуги по экспорту продукции через принадлежащие ей терминалы на Чёрном море, а также услуги по хранению сельхозпродуктов.

Масложировая продукция «Кернела» на украинском рынке представлена торговыми марками „Стожар“, „Щедрый Дар“, „Чумак Золото“.

Земельный банк агрохолдинга составляет 390 тысяч гектаров (хотя земля в Украине не продаётся, и мораторий на её продажу всё ещё актуален)…