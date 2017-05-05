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Prizma


Рубрика: Шоубиз
05-05-2017, 19:56
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Стивену Сигалу запретили въезд в Украину

Служба безопасности запретила въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу. Срок запрета – 5 лет.

«Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», - сообщили в ведомстве.

Напомним, Стивен Сигал выступал в Крыму с флагом ДНР, а в ноябре прошлого года получил российское гражданство. Правда, собирался ли он в Украину – неизвестно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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