Влияние реформы тарифной политики на бизнес и энергетический сектор

По мнению старшего аналитика ИК "Dragon Capital" Дениса Саквы, реформируя тарифную политику, правительству удалось аннулировать неэффективность украинского энергетического сектора.



Благодаря изменению тарифной политики, предприятия энергетического сектора значительно нарастили свою прибыль и наряду с этим – отчисления в бюджет.



Кроме того, как считает Дениса Саква, государство при поддержке реформ энергетического сектора постепенно уходит от практики поддержки государства, в виде начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, всем слоям населения Украины.



Вот как конкретно высказывается по этому поводу эксперт: „Реформы в энергосекторе очень многовекторные. Речь идёт не только и не столько о наполнении госбюджета, сколько о том, чтобы бюджет меньше тратил на поддержку тех слоёв населения, которые в этом не нуждаются. Энергетический сектор занимает в госпредприятиях 90%. Их прибыль во многом выросла за счёт тарифов. Но таким образом была убрана неэффективность сектора, которая наблюдалась последние 25 лет. Я считаю, что это реформа, потому что в субсидиях не нуждаются все жители страны. Изменение тарифной политики преследовало несколько целей. В частности, приведение нефтегазового сектора к рыночным условиям, в том числе, приведение тарифов для населения и теплокоммунэнерго к рыночному уровню. Это сыграло значительную роль в росте прибыли "Нафтогаза". Потому что эти два сектора всегда были головной болью государства“.



(Теперь это головная боль подавляющего большинства населения).

Согласно высказываниям этого эксперта, пессимистические прогнозы падения малого и среднего бизнеса после роста тарифов на энергоносители, не сбылись: „Самое резкое повышение тарифов на энергоносители было для населения. Коммерческие предприятия, включая средний и малый бизнес, всегда платили за газ и электроэнергию рыночные цены. На них это оказало меньше влияния“.



Кроме того, эксперт считает, что коррупция в энергетическом секторе уже побеждена благодаря изменению тарифной политики: „Раньше "Укргаздобыча" продавала свой газ по ценам значительно ниже рыночных, что не позволяло инвестировать в развитие. Определённый слой коррупции был из-за того, что предприятия по "серым" схемам могли покупать газ, который предназначался для населения. Поэтому повышение тарифов для населения убрало целый пласт этих проблем. Кроме того, цены на газ, которые были в Украине до повышения, никоим образом не стимулировали население к экономии. Никакие вложения в энергоэффективность не окупались“.



Думается, что высказывания старшего аналитика ИК "Dragon Capital" защищает интересы именно крупнейших монополистов, получивших в результате изменения тарифной политики сверхприбыли, но никак не способствует поддержке населения.



Про победу над коррупцией вообще не стоит заикаться… Её в нашей стране не победит никто, ничто и никогда.



О том, как выживать украинским гражданам при таких тарифах, похоже, никто и не задумывается.