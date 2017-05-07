Евсей — Овсы отсей

В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них - мученик Евсевий, живший в 1 веке; Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.



В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.



К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.



Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.



Именины:



Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома