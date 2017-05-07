Несмотря на дефицит, добыча угля в Украине сокращается

По сообщению агентства «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в Украине угледобывающими предприятиями снижена добыча рядового угля в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 439,9 тысяч тонн до 13 млн 66,1 тысяч тонн, или на 3,3%.



За тот же период добыча коксующихся углей упала на 25% - до 2 млн 309,3 тысяч тонн (на 769,5 тысяч тонн). В то же время добыча энергетического угля выросла на 3,2% до 10 млн 756,8 (на 329,6 тысяч тонн).



Но уже в апреле 2017 года в связи с „национализацией“ угольных предприятий ДТЭК на неконтролируемой территории, добыча рядового угля упала на 777 тысяч тонн или 22,3% в сравнении с прошлогодним апрелем – до 2 млн 706,6 тысяч тонн.



По информации генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, план по добыче угля на „национализированных“ предприятиях «Свердловантрацит», «Комсомолец Донбасса» и «Ровенькиантрацит», на весь 2017 составлял 12 миллионов тонн.



Суммарная добыча угля на этих предприятиях по итогам апреля 2016 года составляла 718,6 тысяч тонн.



На угледобывающих предприятиях, которые входят в сферу деятельности Минэнергоугля, за первые четыре месяца 2017 года сокращена общая добыча угля на 435 тысяч тонн или на 20,6% - до 1 млн 671,9 тысяч тонн.



Эти цифры включают в себя сокращение добычи коксующихся углей на 47,8% - до 344 тысяч тонн (315,1 тысяч тонн) и энергетического угля – на 8,3% или на 119,9 тысяч тонн (до 1 млн 327,9 тысяч тонн).

В разрезе регионов уровень добычи угля выглядит таким образом: шахтами Днепропетровской области обеспечена добыча угля за первые четыре месяца 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года с увеличенным объёмом на 11,1% - 6 млн 610,9 тысяч тонн; Донецкой области – объём снижен на 18,3% до 4 млн 482,3 тысяч тонн; Львовской области (- 4,8%) - 493,2 тысяч тонн; Луганской (- 2,9%) - 1 млн 440,3 тысяч тонн; Волынской области (-48,8%) - 39,4 тысяч тонн.



На закупку импортного угля для Змиевской и Трипольской теплоэлектростанций был проведён тендер ЧАО «Центрэнерго», стоимостью 1 904 000 000. В нём приняли участие польская компания I–COAL Sp z o.o. b и грузинская «Сакнахшири GIG».



В повторном тендере победила компания «Сакнахшири», входящая в состав группы GIG, чьим основателем является Давид Бежуашвили, бизнес-партнёр Михеила Саакашвили.



В Украину теперь будет поставляться уголь компанией «Сакнахшири GIG» стоимостью $95 за тонну, при его цене в Роттердаме - $75 за тонну, то есть на каждой тонне Украина переплатит $20, а в целом бизнес-партнёры Саакашвили завладеют переплаченными Украиной $14 миллионами…



Так и живём, свою добычу сокращаем, а покупаем у сомнительных лиц по баснословным ценам. Может, мы ничего не понимаем в „эффективной экономике“? Видимо, да, не понимаем…