Кабмин обещает украинцам повышение поддержки социальных стандартов

Как следует из информации на правительственном портале kmu.gov.ua, украинский вице-премьер-министр Павел Розенко обещает украинским гражданам, что увеличение вдвое минимальной зарплаты и рост социальных стандартов являются только первыми шагами к дальнейшему улучшению жизни населения.

По словам Розенко, украинское правительство разрабатывает новые социальные проекты, поскольку на данном этапе наблюдается постепенное движение страны вперёд. Поэтому Кабинетом министров изыскиваются различные возможности для улучшения уровня и качества жизни населения. Посредством новых социальных проектов правительство намерено хотя бы частично возместить потери граждан в 2014-2015 годах.

Вот как прокомментировал вице-премьер-министр дальнейшие планы правительства: «Мы же не говорим, что вот мы вам подняли зарплату до 3200 грн. и все – больше ничего не будет. Нет – будет дальнейший рост заработных плат и пенсий. С 1 мая минимальный размер пенсии вырос примерно на 5%, с 1 декабря будет ещё одно повышение. И в среднем за год рост минимального размера пенсий произойдёт примерно на 11%. Если парламент нас поддержит, мы с 1 октября найдём необходимый ресурс и проведём осовременивание пенсий для тех категорий граждан, которым несправедливо в течение 4 последних лет не осуществлялось ни одного перерасчёта пенсий. На данном этапе стабилизации цен, национальной валюты как раз мы вводим новые социальные проекты, которые позволяют частично возместить те потери, которые люди получили в 2014-2015 году. Мы постепенно движемся вперёд и ищем любую возможность, чтобы делать шаги, которые будут способствовать повышению уровня и качества жизни людей».

Тем не менее, вопреки оптимистичным правительственным прогнозам, исходя из полученных данных опросов, которые проводились в украинских компаниях, большинство населения не верит в улучшение своей жизни.

Так, не заметили улучшения состояния своего бюджета после повышения минимальной зарплаты три четверти украинцев. Более того, у четвёртой части зарплаты даже снизились… А ведь цены успели вырасти, даже не дожидаясь вступления в силу постановления об увеличении „минималки“, продолжая свой рост и по сей день.

К тому же, „аппетиты“ торговцев „подогревают“ следующие обещания правительства о грядущем „осовременивании“ пенсий, которое не факт, что произойдёт.

А ведь в апреле 2017 года даже министр социальной политики Андрей Рева назвал самым низким в Европе украинский уровень пенсионного обеспечения. И те жалкие 65 гривен ($2,45) добавки к пенсии вовсе не в состоянии поправить бедственное положение украинских стариков.

Думается, украинскому правительству было бы более достойным всё-таки поднять пенсионерам пенсию до вменяемого состояния, ничего не обещая заранее, а уж потом можно и попиариться на этом, а не наоборот…