Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.

Медицинские сестры - это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер (International Council of Nurses, ICN), который и принял решение отмечать данный праздник в день рождения Флоренс Найтингейл.

Сегодня к этому празднику Международный совет медсестер ежегодно подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования. Так, например, в разные годы темами Дня были: «Медицинские сёстры за безопасность пациента — против поддельных медикаментов», «Достаточное кадровое обеспечение — условие безопасности пациента», «Обеспечивать качество на службе обществу: медицинские сёстры в авангарде инноваций», «Сокращая разрыв: повышение доступности и равенства», «Преодоление разрыва: от научных данных к доказательной сестринской практике», «Медицинские сестры: движущая сила перемен - жизненно важный ресурс в поддержку здоровья» и другие.

День экологического образования

12 мая страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году.

В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер: проходят выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы.

Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологического образования – сформировать так называемую экологическую культуру.

Впервые озабоченность экологическими проблемами, к появлению которых ведет развитие научно-технического прогресса на планете, представители мировой общественности высказали в 1972 году – на международной Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. Через 20 лет, в июне 1992 года, в Рио-де-Жанейро собралась вторая подобная конференция, на которой в том числе поднимался и вопрос о необходимости распространения экологического образования.

Главы большинства стран мира, в том числе и России, приняли и одобрили Программу действий по реализации концепции устойчивого развития человечества, в которой экологическому образованию отводится важная роль.

Девять целителей

В этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в 3 веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать. Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.

По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.

В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

Девять мучеников считаются в народе также толкователями сновидений.

На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Именины:

Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома