Трамп в Twitter опубликовал пост в виде «сердечка» об Украине и России

Президент США Дональд Трамп после встреч с главами МИД Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым опубликовал пост на своей странице в Twitter.
«Вчера, за один день, я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир!» - написал Трамп.
Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.