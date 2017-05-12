Трамп в Twitter опубликовал пост в виде «сердечка» об Украине и России

Президент США Дональд Трамп после встреч с главами МИД Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым опубликовал пост на своей странице в Twitter.

«Вчера, за один день, я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир!» - написал Трамп.