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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
12-05-2017, 09:13
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Трамп в Twitter опубликовал пост в виде «сердечка» об Украине и России

Президент США Дональд Трамп после встреч с главами МИД Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым опубликовал пост на своей странице в Twitter.

«Вчера, за один день, я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир!» - написал Трамп.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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