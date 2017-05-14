В Мариуполе трамвай наехал на джип: полицейские рассказали подробности

12 мая на улице Куинджи произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Toyota Land Cruiser. К счастью, во время аварии никто не пострадал, однако транспортные средства получили повреждения.



Полицейские рассказали подробности происшествия и дали оценку аварии. Так, патрульные установили, что водитель автомобиля Toyota остановился в соответствии с требованиями ПДД, потому что проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пересекала женщина.



В это время в попутном направлении двигались два сцепленных трамвая (один был неисправен, а второй толкал его). Водитель трамвая не отреагировал на изменение дорожной обстановки и не остановил транспортные средства, из-за чего совершил наезд на джип.



Инспекторы составили на водителя трамвая протокол по ст. 124 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств".



"Патрульная полиция Мариуполя отмечает, что в своей деятельности руководствуется исключительно законодательством Украины, соответственно - все ее действия четко регламентированы нормативно-правовыми актами", - подчеркнули в полиции в ответ на высказывания некоторых пользователей соцсетей о якобы некомпетентности патрульных.