vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1346 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 11:42
Просмотров: 554
Комментариев: 0

В результате обстрела Коминтерново осталось без газа и воды, раненый житель скончался в больнице

Четыре села в подконтрольном ДНР Новоазовском районе попали под обстрел, повреждена инфраструктура, есть жертвы среди местного населения.

«В результате обстрелов село Коминтерново осталось без газа и воды. Села Саханка, Заиченко и Ленинское – без света», – пишет издание ДАН.

Также сообщается, что раненный 13 мая житель села Коминтерново 1991 года рождения скончался в больнице. Местны власти рассказали, что молодой человек получил тяжелое пулевое ранение в голову. Пуля попала в глаз и прошла навылет, повредив головной мозг. Раненый был доставлен в Новоазовскую центральную районную больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.




Port
Loading...

Читайте также:

В Чермалыке ранена 58-летняя женщина

Работая в огороде, она получила ранение ноги


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»