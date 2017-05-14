Четыре села в подконтрольном ДНР Новоазовском районе попали под обстрел, повреждена инфраструктура, есть жертвы среди местного населения.
«В результате обстрелов село Коминтерново осталось без газа и воды. Села Саханка, Заиченко и Ленинское – без света», – пишет издание ДАН.
Также сообщается, что раненный 13 мая житель села Коминтерново 1991 года рождения скончался в больнице. Местны власти рассказали, что молодой человек получил тяжелое пулевое ранение в голову. Пуля попала в глаз и прошла навылет, повредив головной мозг. Раненый был доставлен в Новоазовскую центральную районную больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.
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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 11:42
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В результате обстрела Коминтерново осталось без газа и воды, раненый житель скончался в больнице
Четыре села в подконтрольном ДНР Новоазовском районе попали под обстрел, повреждена инфраструктура, есть жертвы среди местного населения.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»