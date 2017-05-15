Мариупольский меткомбинат остановил доменную печь из-за проблем с грузоперевозками «Укрзализныцей»

Одному из крупнейших металлургических комбинатов страны ММК имени Ильича пришлось на сутки остановить работу доменной печи из-за нехватки сырья для ее работы. Это произошло из-за невыполнения "Укрзализныцей" взятых на себя обязательств, об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор ММКИ Юрий Зинченко.



"Уже прошло полгода, как руководство "Укрзалізниці" победно отчиталось о 23 грузовых поездах по стыку Камыш-Заря – Волноваха в направлении Мариуполя. По факту едва вышли на уровень 16-17 поездов, т.е. уровень, который нам обещали еще в начале 2016 года", - пишет Зинченко.



Также он указывает, что начатая "УЗ" реконструкция данного участка еще более усугубила ситуацию, которая привела к негативным последствиям.



"Из свежих последствий происходящего – вчера в 19:00 мы остановили на сутки одну доменную печь из-за невозможности привезти на меткомбинат отгруженный кокс. У меня вопрос – понимает ли руководство "Укрзалізниці" важность металлургии для экономики страны и цену их операционных недоработок? Уже много раз писал – минус один маршрут сырья по Камыш-Заре – это минус $0,4 млн валютной выручки. К сожалению, каждый день мы их недополучаем по 2-3", - сообщил Зинченко.



Всего, по оценке Зинченко, за последний год мариупольским металлургам по прямому маршруту было недовезено более 6 млн тонн сырья, что привело к недопроизводству около 1 млн тонн чугуна, еще 1 млн тонн чугуна был произведен с неконкурентоспособной себестоимостью из-за использования логистики с применением морского транспорта.



Гендиректор ММКИ в очередной раз напомнил, что стабильная работа металлургов – это работа для десятков смежных предприятий, в том числе и "Укрзалізниці", это заработные платы и налоги в бюджет.