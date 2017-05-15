Нафтогаз попал под бдительное око СБУ…

Как следует из информации «Экономической правды», Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» попала под подозрение Службы безопасности Украины в существенном уклонении от налогов.



В обращении СБУ к начальнику Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгению Бамбизову говорится об инициировании Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, начала проведения проверки всей финансово-хозяйственной деятельности НАК.



В издании указано на предполагаемое уклонение, при импорте природного газа на территорию Украины из РФ по контракту с ОАО «Газпром» 2015 года, налоговых платежей на сумму в 3 миллиарда гривен.



В документе сказано: „В течение 2015 года таможней были оформлены „периодические таможенные декларации“ (временные документы, действующие до подачи основной декларации на товар – ред.) на перемещение газа в объёме 2 млрд куб. м ежемесячно. За октябрь-ноябрь 2015 года на основании данных деклараций перемещено 2 млрд куб. м и 0,38 млрд куб. м природного газа по предварительной цене 227,36 долларов за тысячу куб. м.“



Кроме того, до сегодняшнего времени не завершено оформление вышеуказанного объёма газа. Но НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2017 года после корректировок Налогового кодекса Украины входит в число субъектов, которые обязаны платить НДС с внешнеэкономических операций.

Поэтому в обращении СБУ к ГФС сказано: „Таким образом, сумма неоплаченных налоговых платежей составляет 3 млрд. грн. Учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть вопрос о проведении документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз“.



В связи с тем, что в 2015 году российским монополистом «Газпром» не предоставлялись «Нафтогазу» инвойсы, отмеченный объём газа не был окончательно оформлен в налоговой «Нафтогазом», вследствие несогласованности цены с российским государственным концерном.



Ситуация не разрешилась до сих пор, поэтому НАК «Нафтогазом Украины» постоянно пролонгировались „периодические таможенные декларации“ так называемыми „картами отказа“, в которых сказано об отказе „Газпрома“ предоставить инвойсы.