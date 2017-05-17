Что стоит за массовым отказом украинских промышленных предприятий от природного газа

В последние годы в Украине появилась новая, и набирающая далее обороты тенденция к массовому отказу промышленных предприятий от использования в производстве природного газа. Нынче отключением природного газа озабочены многие собственники и управленцы предприятий. Начавшаяся в 2014 году волна отказов в связи с риском прекращения поставок из РФ, на данный момент вновь набирает свою силу… Но теперь причины совсем другие – в основном отказ от поставок природного газа объясняется действиями внутри страны газовых компаний. Несмотря на то, что на многих действующих украинских предприятиях природный газ считается незаменимым, тем не менее, большинство предприятий стали предпочитать альтернативные виды топлива.

Природный газ необходим там, где невозможно в технологическом смысле, а во многом и экономически нецелесообразно использовать установки, работающие, к примеру, на биомассе. К ним относятся промышленные печи, сушки и котлы высокой тепловой мощности.

Поскольку альтернативой природному газу являются дизельное топливо, мазут и сжиженный газ, а мазут низкого качества - очень проблемный в эксплуатации, высокая стоимость дизельного топлива – экономически не оправдана, то основная масса предприятий предпочитает переход на сжиженный газ пропан-бутан.

По эксплуатационным характеристикам он идентичен с природным газом и может решить проблему высокой и стабильной тепловой мощности.

В Ассоциации газового рынка настаивают на применении тарифа при обслуживании газопроводов, так называемой абонплате. Там предупреждают о возможном коллапсе, который будет связан с расчётами за газ, услугами его распределения и транспортировки. Это прямая угроза функционирования отрасли.

Ассоциация поясняет необходимость тарифа на обслуживание газопроводов таким образом: