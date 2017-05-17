1С, «Лаборатория Касперского», «КамАЗ» и «Аэрофлот»: полный список российских компаний, которые попали под украинские санкции

В Украине вступил в силу указ президента о санкциях в отношении российских компаний. Всего в списке 1228 физических и 468 юридических лиц.

Кроме Яндекса, «ВКонтакте» и «Одноклассников», в Украине запретили ряд важных для украинцев компаний. «112 Украина» публикует их полный список.

Оборонный сектор

В списке числятся несколько десятков оборонных компаний, в частности концерн "Алмаз - Антей", где разрабатывали и собирали зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым был сбит малазийский "Боинг" на Донбассе. "Рособоронэкспорт", который занимается экспортом и импортом продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

Под санкциями и публичное акционерное общество "КамАЗ", открытое акционерное общество "Вертолеты России", "Казанский вертолетный завод".

Им сроком на один год запрещена деятельность на территории Украины, а активы заблокированы.

Энергетика

Нефтяной компании "Башнефть" сроком на один год запрещено участие в приватизации, аренде государственного имущества Украины. "Русснефтедобыче" на один год ограничили торговые операции на территории страны. "Нефтетранссервису" также ограничили торговые операции, введено полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок, приостановлено исполнения экономических и финансовых обязательств.

Банки

Под санкции попали почти 30 российский банков, среди них - "Газпром Банк", "Банк Москвы", "Российский Национальный Коммерческий Банк". Речь идет о блокировке сроком на 1 год активов, приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).

Авиакомпании

В украинский санкционный лист также попали боле двух десятков авикомпаний и авиационных заводов РФ. Там есть "Аэрофлот, "Газпром авиа", "Трансаэро", "Уральские авиалинии", "ЮТейр", "РусЛайн". Авиакомпаниям на один год запретили полеты, а также транзит территорией Украины. К слову, авиасообщение между Украиной и РФ прекращено с октября 2015 года.

Телевидение и радио

Под трехлетний запрет попал российский медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс". На один год запрещено вещание НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета".

Интернет и IT

В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских интернет-компаний. В первую очередь, речь идет о блокировке доступа к сервису "Яндекс", как украинскому, так и российскому. Также будут заблокированы соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и закрыт доступ к "Mail.ru". Запрет введен на три года.

Кроме того, под санкциями оказался российский производитель антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". Провайдерам запрещено предоставлять услуги по доступу пользователям к этим ресурсам.

В Украине также будут запрещены российская компания-разработчик решений в области распознавания текстов и лингвистики. "ABBYY" и "Абі Україна ЛТД".

Санкции наложены и в отношении поставщиков популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

Предприятия Крыма

Отдельный раздел в списке СНБО - предприятия на оккупированном полуострове, в их числе международный аэропорт "Симферополь", Керченский морской порт, конструкторское бюро "Черноморец", завод "Фиолент", "Крымская железная дорога", КРЫМАВТОДОР, "Завод шампанских вин "Новый свет", "Массандра", несколько судостроительных заводов. Также под санкциями оказались крымские государственные санатории. В отношении их действует - блокирование активов, ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц.

Батальоны боевиков

В санкционном списке также присутствуют несколько общественных организаций, которые помогали ДНР и ЛНР, а также сами их батальоны: "Кальмиус", "Зоря", "Сомали", "Оплот", "Смерть", "Спарта", бригада "Призрак" и другие. В отношении них введены годичные ограничительные меры в виде блокирования активов.