Государственный департамент США напомнил о важности свободы слова, комментируя решение Киева заблокировать на территории Украины работу российских интернет-ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.
"Свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционных принципов", — сказали в американском внешнеполитическом ведомстве.
При этом представитель Госдепартамента отметила, что "нет сомнений" в попытках России распространять "неверную информацию, в том числе и в Украине".
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Рубрика: Новости Украины и мира
18-05-2017, 09:43
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Запрет соцсетей: Госдеп США призвал Украину защитить национальные интересы, не подрывая конституционного принципа свободы слова
Государственный департамент США напомнил о важности свободы слова, комментируя решение Киева заблокировать на территории Украины работу российских интернет-ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»