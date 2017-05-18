Алименты на ребенка увеличили: новые суммы и разъяснения

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который, среди прочего, увеличивает минимальный размер алиментов на ребенка. Документ №4928 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание" готовится на подпись. Юристы дали некоторые разъяснения по документу.



Так, когда закон вступит в силу, минимальный размер алиментов на одного ребенка увеличится с 30% прожиточного минимума для ребенка до 50%. То есть, раньше ребенок в возрасте до 6 лет получал не менее 427 гривен, а в возрасте 6-18 - не менее 533. Теперь минимальные выплаты будут составлять 713 и 888 гривен соответственно. А с декабря этого года - 746 и 930 гривен.



Кроме того, согласно проекту, добавлена ??возможность через суд получить приказ на взыскание алиментов в размере:

четверти дохода плательщика алиментов - на одного ребенка;

трети дохода - на двух детей;

половины дохода - на трех детей и более.

Но сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста:

до 6 лет - 14 260 гривен. С декабря - 14 920;

с 6 до 18 лет - 17 770 гривен. С декабря - 18 600.

Если плательщик алиментов отдает ребенку долю дохода, задолженность определяется по его фактическому заработку на период, когда алименты не взыскивались. Где плательщик алиментов получал доход - в Украине или за рубежом - неважно.



Если на момент возникновения задолженности плательщик не работал, был предпринимателем с упрощенной системой налогообложения или получал доход в государстве, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, долг определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности.



Документ вносит важную редакцию в Семейный кодекс Украины. Раньше в нем отмечалось, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью опекуна ребенка, на которого они выплачиваются. Отныне алименты - собственность ребенка.