Проект пенсионной реформы одобрен Кабмином

На заседании Кабмина премьер-министром Владимиром Гройсманом был представлен законопроект Пенсионной реформы, который был полностью одобрен министрами. Далее законопроект будет направлен на утверждение в Верховную Раду.



На презентации премьер заявил, что в Украине две трети пенсионеров получают нынче пенсию, которая наполовину меньше потребительской корзины – 1312 гривен. Поэтому уже давно назрела необходимость повышения пенсионных выплат.



„Мы почти втрое поднимаем ту цифру, с которой рассчитывается пенсия, если ранее она была 1197 гривен, то сейчас 3674 гривны. Фактически 5 млн 620 пенсионеров с 1 октября после принятия этого закона получат повышенную пенсию“, - пояснил премьер-министр.



Это, несомненно, положительный момент, а вот из крайне отрицательных – Пенсионной реформой предусматривается повышение необходимого страхового стажа в 2018 году до 25 лет, с постепенным его ростом ежегодно до 2028 года до 35 лет!



Вот как Гройсман на своём примере поясняет это новшество: „Пенсионный возраст остаётся 60 лет для людей, имеющих страховой стаж 25 лет, — разъяснил он. — Мне 39 лет, имею страховой стаж 23 года. Через 2 года я достигну необходимого показателя. Есть люди, у кого не хватает стажа самой работы. И это огромная проблема. Они смогут идти на пенсию в 63 года (при стаже от 15 и до 24 лет 11 месяцев), а если у людей меньше 15 лет страхстажа — то в 65 лет (эту норму Кабмин хочет ввести с 1 января 2019-го). Но для большинства граждан, это 70% людей, ничего не поменяется — останется 60 лет“.

Не имеющим минимального стажа работы для получения трудовой пенсии (25 лет для женщин и 35 лет для мужчин), предлагается возможность докупить такой стаж, пополнив Пенсионный фонд единовременными взносами, но не превышающими 5 лет стажа. Эта сумма составит в месяц – 704 гривны, в год – 8448 гривен, в пять лет максимум - 42240 гривен.



С 1 января 2018 года медики, учителя, трактористы, доярки, механизаторы будут лишены возможности выхода на пенсию по выслуге лет.



Но вот, как пообещал глава правительства, с 1 октября всё же свершится осовременивание пенсий, которые не пересчитывались уже 5 лет. Кроме того, пересматриваться они будут ежегодно, принимая во внимание уровень инфляции и рост зарплат. Для этого Кабмином выделяется дополнительно 12 миллиардов гривен.



Норма о снижении пенсии работающим пенсионерам на 15% будет также отменена. Далее, несмотря на планируемое очередное повышение соцстандартов с 1 декабря, их досрочно увеличат с 1 октября, что позволит повысить минимальные пенсии до 1373 гривен с 1312 гривен.



Обещая ежегодную индексацию пенсий, Владимир Гройсман сказал, что только для их повышения в текущем году необходимо 4 миллиарда гривен, и эти деньги уже есть.



„Я беру на себя полную ответственность за положительный результат для украинских пенсионеров. Готов нести за это абсолютно полностью свою персональную политическую ответственность“, - заявил премьер.