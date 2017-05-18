Землям в Донбассе нужно специальное восстановление: почва загрязнена тяжелыми металлами из-за мин

Продолжение боевых действий на Донбассе, в результате которых происходит минное загрязнение почвы и водоемов, может привести к тяжелым экологическим последствиям в регионе и ставит под угрозу развитие сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе МинВОТ.



Уровень вредных веществ в почве некоторых населенных пунктов, которые пострадали от артобстрелов, в разы превышает норму.



По мнению экологов, выращивать любые сельскохозяйственные культуры вблизи артиллерийских воронок чрезвычайно опасно для здоровья, так как тяжелые металлы могут столетиями не выводиться из почвы.



После разминирования территории Донбасса, площадь которой по оперативным данным Минобороны на сегодня составляет почти 7 тыс. км2, нужен целый комплекс по восстановлению земель, который предусматривает снятие грунта и ввоза новой почвы, обогащение ее минеральными и органическими удобрениями.