15 мая в Приморском районе Мариуполя было обнаружено тело 18-летнего парня с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в убийстве и выяснили, что они совершили еще 2 преступления - нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство, сообщили в полиции.
В частности, неизвестные избили 21-летнего мариупольца, который попал в больницу с травмами внутренних органов, а также подрались с 23-летним парнем, который тоже получил телесные повреждения.
Сегодня некоторые лица из числа установленных, поняв, что скрываться нет смысла, добровольно сдались полицию. Сейчас с задержанными работают следователи.
По данным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (убийство), ч.1. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст.296 (хулиганство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
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В полицию пришли с повинной мариупольцы, причастные к убийству парня и еще двум тяжким преступлениям
15 мая в Приморском районе Мариуполя было обнаружено тело 18-летнего парня с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в убийстве и выяснили, что они совершили еще 2 преступления - нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство, сообщили в полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»