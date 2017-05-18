В полицию пришли с повинной мариупольцы, причастные к убийству парня и еще двум тяжким преступлениям

15 мая в Приморском районе Мариуполя было обнаружено тело 18-летнего парня с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в убийстве и выяснили, что они совершили еще 2 преступления - нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство, сообщили в полиции.



В частности, неизвестные избили 21-летнего мариупольца, который попал в больницу с травмами внутренних органов, а также подрались с 23-летним парнем, который тоже получил телесные повреждения.



Сегодня некоторые лица из числа установленных, поняв, что скрываться нет смысла, добровольно сдались полицию. Сейчас с задержанными работают следователи.



По данным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (убийство), ч.1. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст.296 (хулиганство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.