В Мариуполе появится Городской сервисный центр, где будут предоставлять услуги МРЭО

В Мариуполе откроют Городской сервисный центр. Он расположится в помещении ТРЦ «ПортСити». Сейчас здесь полным ходом ведутся ремонтные работы. Как реализуется этот проект, приехал посмотреть мэр Вадим Бойченко.

Городскому голове продемонстрировали в эскизах, как будет выглядеть будущий Центр, в котором будут предоставлять услуги МРЭО. Современный офис обустроят по аналогии с Центром предоставления административных услуг.

В частности, от МРЭО здесь планируют расположить комнату для сдачи экзаменов, хранилище госномеров, фото-комнату и многое другое. Также будут работать администраторы, которые будут осуществлять прием и выдачу документов. В блоке планируют предоставлять горожанам около 150 услуг.



«Единственный способ побороть коррупцию в Украине - это открытие таких вот прозрачных и доступных центров для горожан. Самое важное, что сюда будут отобраны специалисты, которые пройдут специальную подготовку», - рассказал Вадим Бойченко, подчеркнув, что благодаря таким подходам исчезает бюрократизм чиновника, ведь тот, кто конкретно занимается сопровождением и оформлением документов, не сталкивается с клиентом.

Что касается финансирования, то ремонт производится с помощью инвестиций «Фонда развития Мариуполя». А чтобы наполнить помещение оборудованием и мебелью, обратились к партнерам - Агентству США по международному развитию USAID. Городская власть провела переговоры, чтобы взять в аренду это помещение, оплачивая за него минимальную плату.



Мэра заверили, что работы идут согласно срокам.