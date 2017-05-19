Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет... И чтобы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности, соседи, в 2000 году в Париже был основан новый праздник — Европейский День соседей, который отмечается ежегодно в одну из пятниц мая.



Основателем этого праздника-мероприятия является француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа, с целью укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и т.п.



Перифан выразил идею создания этого праздника следующими словами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!». Его оптимистичные слова только подтверждают, что в последние десятилетия в Европе стали заметными тенденции к разобщенности, уходу в себя и одиночеству, а также ослаблению социальных связей.



А первый праздник — День соседей — ассоциация провела еще в 1999 году для жителей своего 17-го округа, в нем приняли участие более 10 тысяч жителей из 800 домов, и с тех пор решено было проводить его ежегодно. Уже на следующий год празднование Дня приобрело национальный масштаб, а с 2003 года — европейский, когда к Франции присоединилась Бельгия. Сегодня у праздника уже более 1450 партнеров в более 36 странах-участницах, а количество жителей, участвующих в празднике, перевалило за 30 миллионов человек.



Организаторы праздника убеждены, что отмечать День соседей очень просто — нужно вовремя оповестить всех соседей, собраться в каком-либо удобном для всех месте (в доме, на улице, в саду), дружно рассесться за одним большим столом — выпить и закусить. Важно, чтобы каждый участник праздника принес на общий стол угощение собственного приготовления и взял с собой хорошее настроение.



Иов Горошник

Иов, память которого отмечается в этот день, — христианский святой, считающийся величайшим праведником, образцом веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери; семья была богата, дружна и счастлива. Сатана, позавидовавший такому благополучию, стал убеждать Бога в том, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.



Хотя горох начинали сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах». Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: «Это было во времена царя Гороха».



В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».



Именины:



Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов