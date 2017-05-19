По прифронтовым поселкам под Мариуполем нанесли удар: повреждены и разрушены жилые дома

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении.



Так, вечером 18 мая, противник совершил обстрел жилого сектора на восточной окраине поселка Бердянское. Было применено запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра.



В результате попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. Из-за системных обстрелов по всей улице почти не осталось ни одного целого приусадебного дома.



Чуть позже был обстрелян жилой сектор поселка Широкино. Подробности разрушений в этом районе выясняются.



По информации Штаба АТО, к счастью, в результате обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.